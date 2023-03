L'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida di domani sera tra la sua ex squadra e la Juve di Max Allegri, soffermandosi anche su Angel Di Maria.'Questo è il termometro che dimostra quanto sia fondamentale Di Maria per la Juve: la sua presenza è un fattore, nessuno ha un giocatore così decisivo e questo grazie al Mondiale da cui è tornato con una leadership che lo fa stare alla Juventus come Messi stava all’Argentina a Doha'.