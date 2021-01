Julio Ricardo Cruz ha parlato ai canali ufficiali dell'Inter in vista di Inter-Juventus: "Nel 1996 ho affrontato la Juventus per la prima volta, nella Coppa Intercontinentale. Giocavo nel River Plate e quella sconfitta l’ho vendicata nel tempo, segnando tanti gol ai bianconeri con maglie diverse. Feyenoord (2), Bologna (1) e Inter (ben 7)! La partita con la Juve che non dimenticherò mai è l’1-3 a Torino nel 2003. Per tutta la settimana i tifosi ci fermavano per strada, caricandoci. Non era un periodo semplice per noi, ma quel giorno abbiamo giocato la partita perfetta. Ai bianconeri ho fatto gol pure col sinistro che non era il mio piede: ricordo le volte in cui mio papà mi diceva 'Usa anche il sinistro!'".