Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate a 90min da Julio Ricardo Cruz, ex centravanti dell'Inter: "Quest'anno l'Inter ha fatto un grande percorso, poi il lockdown ha complicato le cose, ha pareggiato partite che andavano vinte. Si era avuta l'impressione che la Juve potesse perdere qualche punto per strada e l'Inter ha chiuso solo un punto dietro. C'è amarezza perché forse si poteva fare qualcosa di più. ​Il calcio italiano non è facile e non è facile vincere in Italia. Anche Ronaldo non è lo stesso che abbiamo visto a Madrid. La storia è fatta di tanti campioni che arrivati in Italia hanno fatto fatica. Henry all’Arsenal ha dimostrato di essere un fenomeno però con la Juventus non è riuscito a mettersi in mostra. ​La rivalità con la Juventus? Sempre esistita. Hanno vinto molti titoli e i numeri e quello che abbiamo visto in Italia negli ultimi 10 anni raccontano questo. Non è mai bello vedere il proprio rivale vincere così tanto però l’Inter rimane un grande club."