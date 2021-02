L’ex difensore dell’Inter Mauro Milanese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, interrogato sulla preferenza tra Cristiano Ronaldo e Ronaldo il Fenomeno: “Ronaldo il Fenomeno o CR7? Sono di parte, ci ho giocato insieme, mi ha fatto vincere anche una Coppa Uefa e lo ringrazio. Ma lui incarnava un giocatore che era un numero 10 e 9 insieme. Faceva le stesse finte di Ronaldinho, giocando alla Bebeto o Pelé da centravanti. Ti faceva dei doppi passi che oggi rivedi da altri ma in zone esterne del campo, lui puntava direttamente la porta. Faceva i giochini all'avversario. Difficilmente andava a defilarsi. Aveva una tecnica da numero 10 e la potenza del 9 alla Batistuta. Chiaro che il Fenomeno per me era più completo. Poi era più bello vederlo in allenamento che in partita”.