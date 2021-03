L'ex Inter Victor Obinna così dopo l'eliminazione della Juve in Champions

La Juve esce dalla Champions League, Victor Obinna fa festa. L’ex attaccante di Chievo e Inter ha esultato con cori e balletti per l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del Porto agli ottavi. Così l'ex attaccante si è lasciato andare, mentre cantando il classico coro contro la Juve: “Ma come mai, tu la Champions League non la vinci mai”. Eccolo: