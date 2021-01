L'ex direttore sportivo dell'Inter Marco Branca ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima del big match di domani a San Siro tra Inter e Juventus. E quando si tratta di scegliere l'allenatore guarda da tutt'altra parte: "Non scelgo né Pirlo, né Conte - spiega sicuro Branca - se proprio non posso prendere Mourinho, punto su Jurgen Klopp del Liverpool. Sì, prendo il tedesco. Ha davvero qualcosa in più rispetto agli altri allenatori, mi piace da morire".