Andy Brehme, ex terzino sinistro dell’Inter, è stato intervistato da Inter TV, momento in cui ha detto la sua sulle sorti del campionato: “In Italia adesso c’è un bel campionato, non c'è più la Juventus che domina come negli anni passati. Inter da scudetto? Certo, è possibile. Anche il Milan sta esprimendo un bel calcio. Ribery? Grandissimo giocatore, l'ha dimostrato a Monaco di Baviera e si sta confermando anche a Firenze. Nonostante i 37 anni, continua ad essere un grande giocatore".