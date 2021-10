Salvatore Fresi, ex difensore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Tmw, ha parlato del big match tra la squadra nerazzurra e la Juventus di domenica sera:"​Non c'è una favorita, se la giocheranno. La Juve è rinata per cui adesso si è messa al livello dell'Inter, dunque sarà una gara aperta in tutti i sensi. Al momento non c'è la squadra superiore".