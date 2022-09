L'ex attaccante di Inter e Milan, Aldo Serena, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche della posizione delicata di Massimiliano Allegri.'Quando giochi o alleni una squadra come la Juventus anche i secondi posti sono considerati dei fallimenti, per cui bisogna sempre essere preparati alle critiche dei tifosi e credo che anche nella Juve di oggi sia i calciatori che l’allenatore le abbiano messe in conto. È un allenatore che ha fatto cose strepitose nel proprio passato, ma adesso è chiamato a non sbagliare alcuna scelta'.