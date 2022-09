L'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha commentato la situazione che sta vivendo la Juve ai microfoni di 90° Minuto.'Se trovate uno, uno solo, che dice che c è anche una sola cosa che funziona nella Juventus, è un bugiardo. Io dico che ci sono tante cose negative, la Juventus non gioca, non fidelizza la gente che è sempre meno allo stadio. Andare a vedere una partita allo stadio costa e i sacrifici alla fine devono meritarseli'.