Alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter, Karl-Heinz Rummenigge ha rilasciato un’intervista a SportMediaset."La Juventus? Contro di loro feci i miei primi gol in Italia, in quella che fu una partita indimenticabile. Oggi è in difficoltà come club, la sua immagine è stata sporcata dalle indagini in corso: il -15 mette rende molto complicato la loro qualificazione in Champions, però è vero che sul campo stanno facendo bene. E’ un peccato che sia successo quello che è successo: la Juve in Italia è come il Bayern in Germania, è un danno d’immagine grandissimo. Andrea Agnelli? Lo conosco bene, ma non ho capito che strada ha preso quando ha deciso di fondare la SuperLega”.