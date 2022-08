Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale, Walter Zenga, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato il mercato svolto dalla Juve in questa sessione.'Allegri e’ stracontento: gli stanno facendo la squadra che voleva e se n’è andato De Ligt che non voleva più stare. La sua sfortuna è aver perso Pogba, la fortuna è che fra poco ritroverà Chiesa, il colpo è Di Maria: straordinario per qualità ed esperienza. Giocatori più pronti. A livello di laterali di difesa si può fare di più e davanti serve un’alternativa a Vlahovic. Ma il mercato è ancora lungo e i soldi entrati da De Ligt sono tanti'.