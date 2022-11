Al termine della Partita per la Pace di lunedì scorso, l'ex attaccante bianconero Vincenzoha speso qualche parola anche per la. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Tuttosport: "La Juve si sta riprendendo: l’ho vista nel successo contro la Lazio e mi è sembrata una squadra che sta bene, in crescita evidente. Mi fa piacere che abbiano lasciato il periodo nero finalmente alle spalle. Ora c’è la pausa, lunghissima: sicuramente al rientro dopo la Coppa del mondo inizierà tutt’un altro campionato. Se i bianconeri possono sperare di riaprire il discorso? Beh, questo dipende solo e soltanto dal: hanno 8 punti di vantaggio sulla seconda, il Milan, e 10 lunghezze sulla terza, la Juventus appunto. Insomma, la squadra di Spalletti è la strafavorita: solo loro possono perdere lo scudetto. La Juve vista contro la Lazio, però, può far paura. A tutti".