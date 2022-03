Lothar Matthaus, ex calciatore del Bayern e dell'Inter tra le altre, ha parlato a Sky Sports in Germania discutendo della prossima avversaria in Champions League del Bayern Monaco. Il Villarreal fresco dall'eliminazione alla Juve. Queste le sue parole:



VILLARREAL - "Il Villarreal può sembrare un avversario facile da affrontare nei quarti di finale di Champions, ma vanno affrontati con una certa cautela. Sono una squadra spagnola molto esperta, che ha appena vinto l'Europa League. Hanno anche battuto la Juventus in trasferta per 3-0. È vero che non hanno grandi nomi in rosa, ma altre squadre sono uscite contro di loro per averli sottovalutati".