In un'ampia intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore di Siena ed Inter, Lele Adani, ha parlato a lungo della partitissima di questa sera tra bianconeri e nerazzurri, ma si è anche soffermato su quella che è stata la decisione della Juve di non rinnovare il contratto a Dybala.



'Quando Dybala abbina il sacrificio al suo talento, diventa un giocatore devastante. aspettavo che Paulo e la Juve continuassero ancora insieme. Per me la Juve ha commesso un grosso errore: uno come Dybala, se non ce lo hai, lo cerchi. E se ce lo hai in casa, te lo tieni stretto'.