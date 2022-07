In un'intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, l'ex giocatore della nostra Serie A, Dejan Savicevic, ha parlato anche di quella che sarà la lotta scudetto della prossima stagione.'Quest'anno in Italia sarà diverso e il Milan faticherà perchè è la squadra campione, quella da battere. Inevitabile. Le altre favorite? Le solite, Inter e Napoli. Io credo nel ritorno ai vertici della Juve, perché ha talenti come Chiesa'.