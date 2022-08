Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ex attaccante di Bologna e Samp, Claudio Bellucci, ha analizzato anche quello che è stato il mercato messo in piedi da Juve ed Inter.'Il Milan ha fatto venire voglia a squadre come Inter e Juve di tornare a investire pesantemente sul mercato. Se continueranno con questi ingaggi prevedo un grande campionato. Per quanto riguarda me, mi sto prendendo il tempo per fare la scelta giusta come primo allenatore, non voglio sbagliare'.