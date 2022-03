Le parole di Vitali Kutuzov, intervenuto in esclusiva ai microfoni de ilBianconero.com:



Rinnoveresti il contratto a Dybala?



‘Perdere un giocatore come Dybala a me dispiacerebbe. Non so quale sia la loro situazione attuale, ma uno con quelle caratteristiche è difficile da rimpiazzare. E’ un giocatore che non manderei mai via gratis’.