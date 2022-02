L'arrivo di Vlahovic sembra aver fatto dimenticare le prestazioni di Cristiano Ronaldo in tutto l'animo dei tifosi juventini che, ancora veneravano il fenomeno portoghese. Ronaldo che intanto, non sta vivendo un momento idilliaco nel suo secondo ciclo allo United e a tal proposito è intervenuto anche l'ex giocatore del Chelsea, Frank Leboeuf, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni inedite ai microfoni di ESPN, dove ha parlato anche del futuro di CR7.



'Non voglio vedere Ronaldo e provare pena per lui, perchè è stato tantissimi anni a un livello altissimo. Non voglio che diventi un calciatore normale dopo essere stato eccezionale per tanto tempo. Mi piacerebbe che finisse la sua carriera mentre è ancora al massimo, invece di provare a giocare altri due o tre anni, ma senza essere il giocatore che siamo abituati a vedere'.