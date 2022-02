Antonio Conte alla guida del Tottenham anche nella prossima stagione? Non è di questo avviso Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United e ora commentatore. Ecco le sue parole a BT Sport, riportate da Four Four Two: "Non penso che sarà ancora lì dopo l'estate, stando a quello che ha detto e ai giocatori che si ritrova". Nonostante oggi gli Spurs abbiano battuto il Leeds per 4-0 (in gol anche Kulusevski), Ferdinand ha pochi dubbi: "Per me non avrà problemi a dire: 'Scusate, non pensavo fosse così critica la situazione'. Non è qualcuno che si guarda indietro e ha rimpianti, sarei davvero sorpreso se restasse al Tottenham".