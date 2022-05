Ai microfoni di CalcioStyle.it, l'ex calciatore della Roma, Giuseppe Giannini, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che sarà il futuro di Paulo Dybala, corteggiato anche dai giallorossi.



'Sarei molto contento, ma onestamente penso che sia un’operazione difficile, stiamo parlando di un giocatore fortissimo però penso che per prendere questi giocatori bisogna muoversi in anticipo. Sarebbe il giocatore ideale per fare coppia con Tammy Abraham'.