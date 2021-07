L'ex esterno del Bayern Monaco, attraverso i propri profili social, ha pubblicato un messaggio in cui annuncia il ritiro dal calcio giocato. Questa volta in modo definitivo, perché dopo il clamoroso ritorno in campo col suo Groningen, l'olandese ha deciso di appendere le scarpe al chiodo una volta per tutte.«Cari amici del mondo del calcio, ho deciso di interrompere la mia carriera calcistica. Una scelta molto difficile. Voglio ringraziare tutti per tutto il commovente supporto! Saluti, Arjen».