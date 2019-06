Secondo il portale turco fanatik.com, la Fiorentina, insieme all'Alavés, è interessata a Mauricio Isla, vecchia conoscenza del calcio italiano attualmente al Fenerbahce. Il terzino cileno in questi giorni è impegnato in Copa América con la sua nazionale, ma al termine della stessa possono arrivare degli importanti novità sul suo futuro. L'ex centrocampista dell'Udinese approdò alla Juventus nell'estate del 2012 assieme a Kwadwo Asamoah, ma se il ghanese è riuscito a ritagliarsi uno spazio in bianconero, Isla non ha mai lasciato il segno a Torino anche a causa dell'infortunio subito al ginocchio prima del suo arrivo a Torino. Avrebbe dovuto portare più freschezza alla Juve e invece, come lui stesso ha recentemente ammesso, non si è mai dimostrato all'altezza della Juve pur rimanendo un gran professionista, sempre a disposizione della squadra.