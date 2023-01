L'ex calciatore della Roma Gaetano D'Agostino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dove ha parlato anche del momento che sta vivendo Dusan Vlahovic.'Parliamo di principi di gioco. Parliamo di una Fiorentina basata su un 4-3-3, veicolare il gioco su Dusan gli consentiva di essere un fenomeno. Alla Juve, invece, ci sono altre aspettative, per il gioco bianconero se non segna entra in un momento di crisi'.