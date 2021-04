L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio così: “La Fiorentina ha buttato via una grande occasione di vincere (e di ottenere due vittorie di fila in campionato) perché, a memoria, non ricordo una Juventus così brutta dai tempi di Maifredi. Non possono pensare di pretendere di andare in Champions facendo vedere un calcio come quello di ieri. La Fiorentina ha fatto una prestazione solida, la squadra era finalmente organizzata ed è stata bene in campo. I quattro punti contro i bianconeri valgono più dell’oro. Domenica c’è il Bologna, che ha perso 5-0 a Bergamo e poteva subire addirittura dieci gol: Mihajlovic farà passare una settimana infernale ai suoi giocatori”.