L'ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha commentato il futuro di Nikola Milenkovic ai microfoni di Radio Bruno Toscana.'Fossi in lui ad oggi rimarrei a Firenze. Qui è il più forte del reparto arretrato, inoltre arriva da un’ottima annata e quindi fossi in lui il contratto per un altro paio di anni lo firmerei'.