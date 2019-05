Ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex bomber italiano di altissimo profilo - nel suo passato, le maglie di Roma e Fiorentina soprattutto - ha raccontato le sue impressioni e le sue notizie riguardo al possibile addio di Federico Chiesa da Firenze. Juve o Inter? Per Pruzzo, il duello non sussiste. Semmai, c'è da realizzare i suoi desideri economici. Non richieste, ma quasi imposizioni. "Da quanto ne so, Chiesa ha chiesto 7 milioni a stagione alla Juventus per accettare di vestire la maglia bianconera", le parole dell'ex giallorosso. Che scuotono il mercato bianconero. Chiesa arriverà? Ecco, a quanto pare, va trovato prima l'accordo economico tra le parti.