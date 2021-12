Intervistato da TMW, l'ex direttore sportivo dell'Udinese Manuelha parlato anche del possibile passaggio dialla, definendolo un affare realizzabile. "È un giovane di grandi prospettive con una carriera importante davanti. Trasferimento ipotizzabile a gennaio? Dal Sassuolo è già andato via Boga... Credo possa essere un'operazione per l'estate. Così come in estate magari si parlerà anche del futuro di Berardi".