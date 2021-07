Intervenuto a La Gazzetta di Parma, lo scopritore di Gigi Buffonha commentato il ritorno del portiere in gialloblù: "Quello striscione appeso qualche settimana fa al Tardini è una cosa assurda! Quando fu ceduto alla Juve io ero il direttore sportivo di quel Parma. Gigi non aveva mai chiesto di andare via né di andare a Torino. La società aveva deciso di vendere i top player per alleggerire il bilancio e ripartire dai giovani. Era tutto fatto col Barcellona, lo avevamo già venduto lì e lui era pronto ad andare; ma la famiglia preferì che Gigi restasse in Italia. Allora chiudemmo con la Roma ma Tanzi si rifiutò di darlo ai giallorossi con i quali non aveva un gran rapporto; e alla fine spuntò l'idea Juve".