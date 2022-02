Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Sassuolo in tre finestre distinte tra il 2004 e il 2015, ha parlato a calciomercato.com: "Un mercato molto importante. I bianconeri sono riusciti ad aggiudicarsi degli elementi giovani, notevoli, che per caratteristiche servivano per completare l’organico. Contestualmente, sono state perfezionate delle uscite che hanno permesso di rientrare economicamente rispetto agli acquisti. E poi hanno preso Gatti… E’ uno dei difensori migliori della Serie B, tanto di cappello per esserselo assicurato. Chi seguiva la Serie C lo aveva già notato due anni fa alla Pro Patria, il Frosinone è stato bravissimo a prenderlo e quest’anno ha avuto un impatto notevole sulla categoria, non solo a livello strettamente difensivo ma anche in fase realizzativa, sui calci piazzati. Va monitorato perché ha grandi margini di miglioramento, e il suo è un ruolo in cui in Italia c’è un po’ carenza".



ALLEGRI - "Realista, realista... Sono dell’idea che la priorità della Juve sia centrare il quarto posto che dà accesso alla Champions, che è fondamentale per blasone e bilancio. I bianconeri pagano un girone di andata al di sotto delle aspettative, le distanze sono enormi rispetto a squadre che comunque stanno bene, recuperare così tanti punti in un girone mi sembra complicato".