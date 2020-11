L'ex ds del Palermo Franco Ceravolo ha parlato di Emerson Palmieri, che conosce bene per averlo avuto in rosanero e che da diverso tempo è nel mirino della Juventus alla ricerca di un esterno sinistro: "Sarei contento se andasse al Napoli dove c'è Gattuso che ho scoperto da piccolo, con Insigne ha già trovato l'intesa in Nazionale. Ma Emerson può essere un acquisto utile anche per la Juventus e l'Inter, può giocare da esterno basso ma anche alto, o fare il centrocampista largo a sinistra in un 3-5-2". Ed è proprio per quest'ultimo ruolo che lo vorrebbe la Juve.