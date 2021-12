A "1 Football Club" programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com:"La Juventus fa scuola per mentalità, per fame di successi che ha sempre dimostrato. Una squadra come i bianconeri non puoi mai escluderla dalla lotta per i primi posti. A mio modo di vedere hanno pagato anche l’addio di Cristiano Ronaldo, ma ora si stanno ritrovando. La squadra di Allegri resta una squadra pericolosa, per ottenere i risultati che ogni club si è prefissato dovrà fare i conti con i piemontesi"