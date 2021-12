Ospite sul canale Twitch di Calciomercato.com, l'ex dirigente dell'Interha parlato delche sta scuotendo il mondo del calcio e in particolare la: "Un caso spinoso, che se confermato sarebbe molto strano. Incredibile che una società come la Juventus sia ricorsa a un sistema del genere: qualcosa andrà chiarita. [...] A maggior ragione - afferma Paolillo - mi stupisce che lo abbia fatto un club quotato in Borsa: le eventuali conseguenze sarebbero ancora più gravi: si va a toccare la credibilità di un bilancio e le sanzioni della Consob sono pesantissime". Secondo Paolillo, anche le sanzioni sportive sarebbero gravi: "Se verrà provato che le plusvalenze non sono reali ma fittizie, le sanzioni sportive ci saranno e saranno estremamente severe. Ma non posso azzardare ipotesi, siamo ancora nella fase di indagine preliminare".