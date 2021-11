L'ex dirigente della FIGC Antonelloè intervenuto ai microfoni di Radio Marte prima della partita tra, parlando anche della rosa a disposizione di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni. "Gli Europei sono archiviati. Tra un anno ci sono i Mondiali, sarà una squadra ancora in crescita anche se in alcuni ruoli il campionato non offre tantissimo, come i difensori centrali. Mi auguro che il Padreterno ci conservialmeno fino al 2022". E sulla lotta scudetto in Serie A: "Napoli e Milan in fuga? Presto per dirlo, il campionato si giocherà tra queste due e l'Inter. Per me laè fuori, dovrà fare fatica per guadagnarsi un posto in".