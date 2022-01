L'ex dirigente del Palermo Rino Foschi ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Paulo Dybala e del rischio che non rinnovi con la Juve, vista l'intenzione del club di offrirgli un ingaggio al ribasso. Ecco il suo commento: "La Juve sbaglia a mollarlo. Da trequartista è ancora tra i migliori in Europa. Ha avuto dei problemi fisici, ma si riprenderà. Merita fiducia. Non bisogna guardare troppo ai soldi in questi casi".