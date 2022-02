Nonostante il mercato sia chiuso ufficialmente, in casa Juve sembra non essere cessato affatto. Nella giornata di ieri infatti, il nome del fantasista della Roma Niccolò Zaniolo è stato prepotentemente accostato alla Vecchia Signora, dopo le forti dichiarazioni del ds giallorosso Tiago Pinto. A tal proposito è interventuo anche l'ex dirigente del club capitolino Giorgio Perinetti che, ha parlato ai microfoni di Vocegiallorossa.it.



'​Tiago Pinto è un ragazzo giovane, mi sembra che preferisca la chiarezza alle incertezze, però forse non era il momento per rilasciare quelle parole. Farei di tutto per trattenerlo, forse è uno dei più interessanti giovani italiani, però sappiamo pure che bisogna incontrarsi sullo stesso piano per andare avanti insieme. Sappiamo poi che l’opzione vincente è sempre quella del calciatore, dobbiamo capire cosa vorrà fare Zaniolo'.