Mancano poche ore al fischio di inizio tra Sampdoria e Juventus, con i bianconeri che sono costretti a fare bottino pieno se vogliono tenere a distanza l'Atalanta dalla zona Champions. Sulla sgfida tra bianconeri e blucerchiati è intervenuto anche l'ex dirigente della Juve Luciano Moggi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni presso il suo editoriale Libero.



'La Dea deve assolutamente vincere se vuole ancora lottare con la Juve, che sarà impegnata a Genova contro la Sampdoria in una partita il cui risultato più probabile sembra il pari. È in gioco l’ultimo posto disponibile per la qualificazione in Champions'.