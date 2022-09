Antonello, ex dirigente FIGC, parla così del momento della Juve a Maracanà: "E' proprio in queste emergente che conta il ruolo della società. Allegri ha certamente i suoi torti, ma ce c'è un vice-presidente che gli rema contro e un ad che fa battute sullo stipendi del tecnico...vedo lo stile Juventus che non c'è più. E' saltata la sintonia che serve per rendere bene. Questa Juve non corre, cammina, e ha tanti infortunati. La società è fondamentale per dare segnali di avvertimento al gruppo. E' una società che non riconosco più".