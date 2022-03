L'ex difensore di Lazio e Milan Jaap Stam, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della crescita esponenziale di De Ligt, raccontando anche un aneddoto di quando l'olandese giocava nell'Ajax.



'Mi piace molto. Quando lavoravo nell'U23 dell'Ajax, giocava nell'U19 e veniva nella mia squadra ad allenarsi e ho sempre detto fin da da quando aveva 16 anni che era già più forte dei ragazzi della prima squadra. Ed è migliorato tantissimo, ha fatto bene in Olanda ma ci si chiedeva se fosse riuscito a sfondare anche alla Juve e ci è riuscito benissimo. Anche in un club più grande e in una situazione più difficile. Sta facendo bene, forse l'allenatore non lo sceglie sempre ma è giovane e sta crescendo e diventerà uno dei più forti difensori al mondo'.