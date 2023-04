ex difensore dello Sporting, ha parlato a Sportitalia.com della sfida alla Juventus. Le sue parole:"Non credo che la Juventus sia favorita. In questo momento ha il 50% di possibilità di passare il turno, così come lo Sporting. In questo momento della competizione, il budget della Juventus non ha importanza. Lo Sporting quest’anno è molto sorprendente perché nelle competizioni interne con squadre più deboli ha avuto scarsi risultati. Contro squadre più forti invece è stato superiore in ogni partita. Sarà molto difficile anche per la Juventus perché anche lo Sporting giocherà come se fosse una finale ed ha le armi per fare male".