L'ex difensore della Juve Antonello Cuccureddu, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche della crescita di De Ligt e di tutto il reparto difensivo della Vecchia Signora.



'De Ligt è un giocatore straordinario e non dimentichiamoci che gioca in mezzo a due Campioni d’Europa come Bonucci e Chiellini. Mi piacerebbe vederli in campo tutti e 3. I sistemi di gioco possono cambiare in base a quelle che sono le caratteristiche, se stanno bene li metterei sempre. L’importante è sistemare anche il centrocampo però'.