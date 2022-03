Anche l'ex difesnore di Lazio e Milan, Peppe Pancaro, ha voluto dire la sua riguardo la lotta scudetto e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio Bianconera, sostenendo come la squadra di Allegri sia ancora in corsa con le altre.



'Considerando che la distanza in classifica non è eccessiva, secondo me la Juve è ancora in lotta per lo scudetto. Penso che però giocando così sarà difficile recuperare le altre. Certo che Allegri è bravissimo a sfruttare le qualità della sua squadra senza esaltare troppo il gioco'.