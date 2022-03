L'ex difensore Fabio Galante ha parlato a SkySport della Champions League e della sfida da cui è attesa la Juventus questa sera contro il Villarreal. Le sue parole:



STASERA - Vedendo le sfide di ieri sera, sono le classiche partite di Champions, dove non si può sbagliare. Un episodio può cambiare del tutto la gara. La Juve ha i giocatori per vincere, sulla carta è più forte del Villarreal. Ha i calciatori per mettere sotto gli spagnoli".



CUADRADO - Ovunque venga schierato è un giocatore maturo, è migliorato tantissimo in fase difensiva grazie agli allenatori. Il ruolo di difensore è cambiato: non si deve mai buttare via il pallone. Lui gioca bene, è un giocatore completo".