Arrivano parole di stima dall'Inghilterra nei confronti dell'ex allenatore della Juve Antonio Conte. A parlare è stato l'ex difensore del Tottenham Jonathan Woodgate che, ha chiaramente manifestato il suo entusiasmo per l'arrivo dell'allenatore leccese sulla panchina del club inglese.



'​Non so come abbiano fatto a prenderlo, perché è il miglior tecnico che gli Spurs potranno mai avere. Credo che sia un allenatore incredibile, guardate cosa ha fatto al Chelsea, a Milano, alla Juventus, in Nazionale. Ha firmato un contratto di 18 mesi, quindi sarà interessante vedere cosa succederà in estate, perché se non arriveranno i giocatori che vuole, a quel punto le cose si faranno interessanti. Sappiamo che tipo è Antonio Conte'.