Molti calciatori che oggi giocano in Italia, nelle serie inferiori, sono passati dalle giovanili della Juventus. Alcuni sono cresciuti calcisticamente con i colori bianconeri, altri hanno intrepretato il ruolo di comparse o sono stati inseriti all'interno di trattative che li hanno portati lontano da Torino. Tra questi, Gregorio Luperini centrocampista classe '94 oggi in forza al Palermo. Il calciatore ha parlato della sua breve esperienza alla Juventus a La Gazzetta dello Sport: "Diciamo che alla Juventus ci sono finito per sbaglio. Avevo disputato una buona annata al Pontedera e hanno acquistato il mio cartellino per poi girarmi in prestito alla Pro Vercelli ma non sono mai entrato nel mondo Juve. Non ho nessun rammarico, la mia Juve è il Palermo".