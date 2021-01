Carla Barber, ex Miss Spagna nel 2015, è stata a lungo compagna di Alvaro Morata. La donna ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram come i rapporti con l'attuale centravanti siano oggi però ben lontani dalla 'burrasca' dei tempi passati insieme. Semplicemente, non esistono. "Un buon rapporto con Alvaro? Purtroppo non abbiamo alcun rapporto, ma non è per colpa mia, è colpa solo sua. Credo che non abbia mai accettato che l'ho lasciato".