In un’intervista rilasciata a Tuttospot, Nicola Amoruso, ex calciatore della Juventus, ha raccontato la sua esperienza in bianconero al fianco di Conte e Zidane. Queste le sue parole: “Antonio era un capitano di carisma, era un esempio, Zidane parlava in campo con il talento. Non avrei detto che Zizou sarebbe diventato allenatore, mi ha sorpreso. Per la sfida di domani, il Real Madrid è favorito. Zidane conosce molto bene l’ambiente, ha delle idee di gioco semplici ma molto efficaci. Conte è arrivato all’Inter e ha cambiato la mentalità di tutta la squadra, stanno crescendo molto con lui. Sono convinto che il matrimonio tra Juventus e Zidane prima o poi si farà”.