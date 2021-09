L'ex ct Gianpiero Ventura, intervistato da Adnkronos, ha commentato le recenti prestazioni della Nazionale: "Qualche difficoltà a settembre dopo la pausa estiva era prevedibile ma sono sicuro che questa squadra non avrà problemi ad andare al Mondiale. Per essere certi della qualificazione diretta al mondiale serve vincere tutte le prossime partite e siamo tranquillamente in grado di farlo. Questa squadra, dopo la vittoria dell’Europeo, ha raggiunto una maturità un valore internazionale che non si è perso in pochi mesi. In autunno quando giocheremo le prossime partite sarà tutta un’altra musica".