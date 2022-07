L'ex allenatore del Milan e della Nazionale, Arrigo Sacchi, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta delli Sport, dove ha parlato anche del ritorno di Paul Pogba in bianconero.'E pure Pogba mi sembra che si sia inserito senza problemi. Ha tanta qualità e tanta esperienza, quindi può costruire un qualcosa d’importante. Ora si tratta di lavorare per fare squadra e per avere un gioco sempre all’altezza'.