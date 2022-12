Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi ha analizzato quella che è stata la finalissima di ieri sera, soffermandosi anche sull'Italia.'Ha vinto il coraggio e questa è la notizia più bella, perché senza coraggio non può esistere un’idea positiva di calcio. In un Mondiale con molte partite dominate dall’eccessiva tattica, la finale ha dimostrato che la strada da percorrere per evolversi è un’altra: serve un atteggiamento propositivo, bisogna aver voglia di attaccare l’avversario, metterlo alle corde, altro che nascondersi in difesa e ripartire come per troppo tempo si è fatto in Italia'.